Кокорин на тренировке «Зенита-2». Фотофакт из Турции
14:27
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл на сборы дублирующего состава команды. Футболиста разглядели на фотографии в Twitter «Зенита-2».
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February 1, 2020
21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.
Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».
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