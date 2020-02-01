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Кокорин на тренировке «Зенита-2». Фотофакт из Турции

14:27
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл на сборы дублирующего состава команды. Футболиста разглядели на фотографии в Twitter «Зенита-2».

21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

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