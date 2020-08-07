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«Кокорин — качественный игрок. Но не за любые деньги!» Мещеряков объяснил, почему «Локо» отказался от форварда

15:56
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, почему клуб решил не подписывать Александра Кокорина.

Кикнадзе в интервью Sport 24 cказал следующее: «Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. В «Спартаке» ему, видимо, предложили более выгодные условия. Это произошло по финансовым или по политическим причинам?

Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности.

— Готов подтвердить слова Василия Александровича. На раннем этапе мы рассматривали кандидатуру Кокорина. Да, у членов совета директоров возникли сомнения, о которых сказал Кикнадзе. Безусловно, Александр — качественный игрок. Но не за любые деньги! (Виталий Айрапетов)

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