Кокорин и Мамаев приехали на заседание суда

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин прибыли на первое заседание суда по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

В октябре футболисты были заключены в бутырское СИЗО на два месяца, до 8 декабря. Впоследствии суд продлевал их арест сперва до 8 февраля, затем - до 8 апреля. Помимо них, в деле фигурируют бывший футболист Александр Протасовицкий и брат Александра Кокорина Кирилл.

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!