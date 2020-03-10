Кокорин еще раз рассказал про переход из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий Александр Кокорин рассказал о переходе из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды в минувшее зимнее трансферное окно.

— Владелец «Сочи» Борис Ротенберг говорит, что ты знал обо всем заранее. Ты говоришь, что проснулся и увидел все из новостей. Как было?

— Я знал о том, что они об этом говорят. А когда проснулся — прочитал, что договорились. Постфактум я узнал об этом из прессы, — рассказал Кокорин в интервью Youtube-каналу «Красава».

— Как такое возможно, что без ведома тренера человека отдают из команды?

— Первый раз, когда я позвонил и сам общался, мне тоже было непонятно. Сказал: «При всем уважении, причем тут руководство, если тренеру это нужно?». Они говорят: «Так получается, что сейчас не все решает тренер».

— Правда, что у главного тренера «Зенита» Сергея Семака небольшие проблемы с клубом из-за того, что он тебя поддержал, и в том числе из-за этого он не переподписывает контракт?

— Ситуация неприятная для него. Он не говорил, но по нему видно: «Я главный тренер, но меня не ставят в курс дела».