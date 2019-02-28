Когда стадион "Динамо" примет первый матч? Комментарий пресс-службы арены

Первый матч на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина состоится, когда газонное покрытие арены будет соответствовать "высочайшим стандартам построенного спортивного объекта", сообщили "СЭ" в пресс-службе УК "Динамо" – компании, которая управляет ареной.

Планировалось, что на стадионе 10 марта пройдет матч 19-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо". Однако комиссия РПЛ дала негативную оценку состоянию поля стадиона, из-за чего игра пройдет на другой арене.

– ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" введен в эксплуатацию и получил сертификат соответствия стандарту РФС "Футбольные стадионы", – говорится в комментарии пресс-службы УК "Динамо". – Инфраструктура и безопасность стадиона отвечают всем стандартам для проведения мероприятий мирового уровня. Сегодня комиссия экспертов Российской премьер-лиги (РПЛ) при участии сотрудников УК "Динамо" провела проверку стадиона на предмет качества покрытия футбольного поля. По результатам проверки было установлено, что, несмотря на хороший внешний вид поля, корневая система газона недостаточно укрепилась, что может стать причиной травмы игроков во время матча. Чтобы этого избежать, РПЛ приняла решение, поддержанное УК "Динамо", отказаться от проведения на стадионе "Динамо" матча 10 марта.

– Первый футбольный матч на новом стадионе состоится тогда, когда газонное покрытие будет соответствовать высочайшим стандартам построенного спортивного объекта, – отметили в пресс-службе.

"Динамо" следующий домашний матч после игры со "Спартаком" проведет 30 марта – во встрече 21-го тура чемпионата России соперником бело-голубых будет "Локомотив". (Илья Андреев)