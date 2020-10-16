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«Когда нервничаешь, можно наломать дров». Николич — о конфликте Кикнадзе и болельщиков «Локомотива»

12:50
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как относится к конфликту болельщиков и генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

«Главное, чтобы они не оскорбляли игроков, — сказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Это их клуб. Когда в клубе не будет Семина, Николича, Кикнадзе и сегодняшних игроков, болельщики останутся. Я все понимаю. И атмосфера на стадионе однажды поменяется.

Ссора на встрече с болельщиками? Это было сказано на эмоциях. Я пробовал осторожно успокоить ситуацию на стадионе. Забрал микрофон и обратился к болельщикам.

В тот день было очевидно, что это случится. Это было общее нестроение болельщиков. Все должны успокоиться. Когда все спокойны, всегда можно найти решение. Когда нервничаешь, можно наломать дров".

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=U1S2t2B76wc&ab_channel=Nobel

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