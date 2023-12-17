Кобелев считает недопустимым приглашение иностранных тренеров в РПЛ в нынешней ситуации

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев высказался о необходимости иностранных тренеров в РПЛ.

«Это дело руководителей клубов. Но то, что в сегодняшней ситуации приглашают иностранцев, конечно, недопустимо. Вот все, что я хочу сказать, не обсуждаю тренеров, а тем более любые планки, любые ограничения, которые вызывают только антипатию и ни к чему хорошему не ведут», — цитирует Кобелева Metaratings.ru.

15 декабря «Сочи» объявил о назначении испанского специалиста Роберта Морено на пост главного тренера команды.

46-летний Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако», а также входил в тренерские штабы «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».