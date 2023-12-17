Каряка считает, что Осинькин мог бы попробовать себя в «Спартаке» и сборной России
Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мнением о работе главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина.
«Осинькин хорошо работает с молодежью, раскрывает игроков. Командная игра у «Крыльев» тоже симпатичная, много играют в атаку. Поэтому не удивлюсь, если он окажется в топ-клубе РПЛ», — приводит Metaratings.ru слова Каряки.
Также он предположил, где бы Осинькин мог себя проявить.
«Всегда на слуху «Спартак». Там любят комбинационный футбол, много атаковать. Мне кажется, он бы мог попробовать свои силы там. Возможно, даже в сборной. Надеюсь, у него бы получилось там. Загадывать сложно, но дать шанс точно стоит», — добавил специалист.
Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. На данный момент команда под руководством 58-летнего специалиста занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 18 туров.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
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8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5