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Каряка считает, что Осинькин мог бы попробовать себя в «Спартаке» и сборной России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мнением о работе главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина.

«Осинькин хорошо работает с молодежью, раскрывает игроков. Командная игра у «Крыльев» тоже симпатичная, много играют в атаку. Поэтому не удивлюсь, если он окажется в топ-клубе РПЛ», — приводит Metaratings.ru слова Каряки.

Также он предположил, где бы Осинькин мог себя проявить.

«Всегда на слуху «Спартак». Там любят комбинационный футбол, много атаковать. Мне кажется, он бы мог попробовать свои силы там. Возможно, даже в сборной. Надеюсь, у него бы получилось там. Загадывать сложно, но дать шанс точно стоит», — добавил специалист.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. На данный момент команда под руководством 58-летнего специалиста занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков за 18 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/karyaka-osinkin-mog-by-poprobovat-sebya-v-spartake-dazhe-v-sbornoi-316257/
Андрей Каряка
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
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2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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