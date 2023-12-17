Алдонин рад лидерству «Краснодара» в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о выступлении «Краснодара» в текущем сезоне.

«Краснодар» оставил положительное впечатление. С точки зрения результата и занимаемого места команда приятно удивила. Честно, мне очень импонирует ситуация, которая сложилась в турнирной таблице. Они навязали прямую конкуренцию «Зениту» и возглавили таблицу. Я очень рад за Сергея Галицкого и «Краснодар». Очень хотелось бы, чтобы они, возможно, стали чемпионами. Вызывает уважение то, как Галицкий трепетно относится к футболу и своему клубу – детищу», – цитирует Алдонина Betonmobile.ru.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от «быков» отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).