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Кобелев прокомментировал выход «Крыльев» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

19:39
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Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» победу самарцев над москвичами в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

«Я и до матча говорил, что игра будет на три результата. «Крылья» одной ногой в Премьер-Лиге, показывают хорошую игру. Ждал такую результативную игру. В какой-то степени они меня удивили, провели весь матч очень остро, быстро, прессингуя и накрывая. Они играли без боязни, играли очень мобильно», — сказал Кобелев «СЭ».

Также Кобелев добавил, что динамовцы выглядели очень уставшими.

«Динамо» последние несколько недель играл одним составом. Где-то надо было дать им паузу. Сегодня было видно, что ребята тяжелые. Может быть, стоило дать сыграть опытным футболистам", — добавил Кобелев.

(Константин Колмаков)

Крылья Советов — Динамо

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