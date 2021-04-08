Орлов рассказал о разговоре с Аршавиным по поводу назначения на пост спортивного директора «Зенита»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слухи о возможном назначении Андрея Аршавина на пост спортивного директора «Зенита», который покинул Хавьер Рибалта.

«Аршавина прочат на место Рибалты. Но я разговаривал с Андреем, и он сказал: «Нет, не пойду». Я спросил: «Почему, Андрей?» Он ответил: «Не знаю ни языка, ни иностранного футбола». Может быть, он прав. Может быть, ему еще рано туда идти. Аршавин хорошо знает язык футбола, а общаться — нет. Плюс там надо не только по-английски говорить, но и по-испански, и по-португальски. Должность спортивного директора очень сложна, и это очень большая ответственность», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

8 апреля «Зенит» объявил, что Рибалта покидает клуб. Ранее он также работал в «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе» и «Торино».

40-летний функционер работал в «Зените» с 2018 года. Команда занимает первое место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 51 очко в 24 матчах.