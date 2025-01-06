Кобелев пожелал московскому «Динамо» выиграть чемпионат России в 2025 году

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что хотел бы пожелать московской команде в 2025 году.

«Хороший вопрос. По сути наш чемпионат состоит из двух отрезков, между которыми есть большая пауза. Так что весной начнется следующий отрезок чемпионата. Болельщикам я пожелаю здоровья и мирного неба над головой, а «Динамо» пожелаю выиграть чемпионат или хотя бы Кубок и удачно провести следующий сезон», — цитирует Кобелева Metaratings.ru.

После 18 туров «Динамо» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Краснодар» (39), на второй позиции располагается «Зенит» (39), на третьей — «Спартак» (37).