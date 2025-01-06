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Дисквалифицированный экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал о своем первом договорном матче

Владислав Маслов
Корреспондент
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Дисквалифицированный пожизнено за участие в договорных играх экс-игрок молодежной команды «Пари НН» Никита Милюков рассказал о первом таком матче в своей карьере.

Слова бывшего футболиста приводит Telegram-канад «Мутко против». Милюков утверждает, что первым договорным матчем для него была игра с молодежной командой «Чертаново», которая состоялась в августе 2023 года.

Как рассказал спортсмен, за несколько дней до матча в Нижний Новгород приехал «один из главных организаторов договорняков», некто Кирилл Корбан, и предложил устроить встречу. На ней присутствовали еще трое футболистов молодежки нижегородского клуба, а также посредник по имени Александр. Там присуствующие договорились на обеспечение нужного счета, чтобы получить выгоду от ставок на игру в букмекерских конторах.

Милюков утверждает, что в подобных схемах участвуют и футболисты многих других клубов.

В декабре 2024 года пятеро игроков молодежной команды «Пари НН» решением РФС получили дисквалификации различной длины.

Никита Милюков, Максим Галочкин и&nbsp;Захар Мозин. Пять российских игроков забанены за договорняки, один — пожизненно. Что происходило в тех матчах?

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
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5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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