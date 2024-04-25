Кобелев объяснил, почему «Зенит» проиграл «Рубину»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о домашнем поражении питерцев от «Рубина» (0:2).

— Начало этого матча напомнило мне дебют встречи «Пари НН» с «Локомотивом». «Рубин» грамотно играл в обороне, в пять защитников, по схеме 5-3-2 или 5-4-1. Казанцы четко перекрывали полуфланги, не позволяли хозяевам прорываться по краям. Команда Рашида Рахимова обладает высокорослыми центральными защитниками. Сине-бело-голубым было объективно тяжело выиграть воздух.

— Чего не хватило подопечным Семака?

— Скорости, движения. Мяч медленно ходил. Было понятно, что любой гол перевернет матча. После первого мяча казанцев игра чуть ожила. Но, повторюсь: «Зенит» играл очень медленно, мало бил по воротам. А все передачи с фланга прерывались высокими защитниками.

— Значит, главный вывод по этому матчу: пешком чемпионами не становятся?

— Конечно, не становятся! «Зенит» почему-то включился только в концовке. Вендел и Кладуиньо стали врываться в штрафную гостей на скорости и начали появляться хоть какие-то моменты. А когда вся мячи хозяева пытались принимать без движения, в ноги, то острота пропадала. И вот вам результат.

— А вам не кажется, что бразильцам не хватает уже мотивации? Не думаете, что те же Вендел и Клаудиньо выходят и думают: обыграем на одной ноге?

— Не знаю... Ну они же, наверное, изучают соперника? Все же видят плоды работы Рахимова. Он создал очень квалифицированную команду, выстроил прежде всего игру казанцев в обороне, которую очень тяжело пройти без скорости, без переводов мяча на фланг и так далее. Если футболисты «Зенита» не понимают, что надо выкладываться на 100 процентов против такого соперника, то я не знаю... Хотя, по большому счету, в начале игры у питерцев все-таки было пару моментов. Реализуй они их, кто знает, как бы дальше пошла эта встреча. Но в целом считаю, мы должны говорить не только о проблемах команды Семака, но и, конечно, похвалить «Рубин» Рахимова.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка.