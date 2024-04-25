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Сегодня, 09:30

Кобелев не уверен, что «Краснодар» обойдет «Зенит» в следующем туре

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев в комментарии «СЭ» порассуждал о золотой гонке в РПЛ после поражения питерцев от «Рубина» в 21-м туре РПЛ.

— «Краснодар» победил «Балтику». Теперь отрыв «Зенита» от конкурента составляет всего одно очко. В следующем туре питерцы играют на выезде с «Динамо», а «быки» — в гостях c «Крыльями». Допускаете, что лидер в РПЛ поменяется уже на этих выходных?

— Сложно загадывать. Весной РПЛ настолько непредсказуемая! Например, про «Динамо» перед возобновлением чемпионата говорили, что бело-голубые в гонке. Теперь считают, что не в гонке. Сегодня Нижний мог преподнести сюрприз, отобрав очки у «Локо». Но железнодорожники вытащили игру. Все, как говорится, на тоненького. «Крылья» — тоже не подарок. И я не уверен, кому еще будет легче в следующем туре: «Зениту» или «Краснодару». Никому три очка заранее не обещаны. И это здорово, что в чемпионате сохраняется такая интрига.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара» (49), занимающего второе место, сократился до одного очка.

Полностью интервью Андрея Кобелева читайте на «СЭ»

Андрей Кобелев (футбол)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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Кобелев объяснил, почему «Зенит» проиграл «Рубину»

Календари «Зенита» и «Краснодара»: расписание матчей до конца чемпионата России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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