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Сегодня, 18:00

Клубы РПЛ в новом сезоне: кто сыграет в чемпионате России 2024/2025

В сезоне-2024/25 чемпионата России примет участие 16 команд
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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&amp;quot;Лукойл Арена&amp;quot; в Москве.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сезон-2024/25 чемпионата России стартует 20 июля. 1-й тур РПЛ пройдет с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года.

Участие в чемпионате примет 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Оренбург, Воронеж, Грозный, Тольятти, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Химки, Нижний Новгород, Махачкала.

По итогам прошлого сезона в первую лигу выбыли «Сочи» (занял 16-е место), «Балтика» (заняла 15-е место) и «Урал» (занял 14-е место и выбыл по итогам стыковых матчей).

По итогам первой лиги 2023/24 в премьер-лигу вышли «Химки», «Динамо» (Махачкала) и «Акрон» (вышел в РПЛ впервые в истории по итогам стыковых матчей).

Клубы РПЛ в новом сезоне: кто сыграет в чемпионате России 2024/2025

  • «Акрон»
  • «Ахмат»
  • «Динамо» (Махачкала)
  • «Динамо» (Москва)
  • «Зенит»
  • «Краснодар»
  • «Крылья Советов»
  • «Локомотив»
  • «Оренбург»
  • «Пари НН»
  • «Ростов»
  • «Рубин»
  • «Спартак»
  • «Факел»
  • «Химки»
  • ЦСКА

Актуальные материалы и последние новости с прогнозами и мнениями экспертов, турнирная таблица с календарем матчей и статистикой чемпионата России — в разделе РПЛ на нашем сайте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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