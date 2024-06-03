Сезон-2024/25 чемпионата России стартует 20 июля. 1-й тур РПЛ пройдет с 20 по 21 июля, заключительный — 24 мая 2025 года.

Участие в чемпионате примет 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Оренбург, Воронеж, Грозный, Тольятти, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Химки, Нижний Новгород, Махачкала.

По итогам прошлого сезона в первую лигу выбыли «Сочи» (занял 16-е место), «Балтика» (заняла 15-е место) и «Урал» (занял 14-е место и выбыл по итогам стыковых матчей).

По итогам первой лиги 2023/24 в премьер-лигу вышли «Химки», «Динамо» (Махачкала) и «Акрон» (вышел в РПЛ впервые в истории по итогам стыковых матчей).

Клубы РПЛ в новом сезоне: кто сыграет в чемпионате России 2024/2025

«Акрон»

«Ахмат»

«Динамо» (Махачкала)

«Динамо» (Москва)

«Зенит»

«Краснодар»

«Крылья Советов»

«Локомотив»

«Оренбург»

«Пари НН»

«Ростов»

«Рубин»

«Спартак»

«Факел»

«Химки»

ЦСКА

Актуальные материалы и последние новости с прогнозами и мнениями экспертов, турнирная таблица с календарем матчей и статистикой чемпионата России — в разделе РПЛ на нашем сайте.