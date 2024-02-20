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Сегодня, 12:13

Клубы из Египта, Швейцарии, Франции и Португалии интересовались новичком ЦСКА Айсауи

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», «Аль-Ахли» (Египет), «Брага» (Португалия), «Лозанна» (Швейцария) и «Монпелье» (Франция) были заинтересованы в приобретении новичка ЦСКА, полузащитника Сидахмеда Айсауи. Но 19-летний алжирец выбрал перейти в российский клуб, так как у армейцев есть серьезные планы на игрока.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Айсауи подписал контракт с ЦСКА на 2,5 года с возможностью продлить на еще два года.

В нынешнем сезоне 19-летний алжирец провел за резервную команду «УМС Алжир» десять матчей, в которых забил один гол и отметился пятью голевыми передачами.

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Брага
ФК Монпелье
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
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