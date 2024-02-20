Клубы из Египта, Швейцарии, Франции и Португалии интересовались новичком ЦСКА Айсауи

Как стало известно «СЭ», «Аль-Ахли» (Египет), «Брага» (Португалия), «Лозанна» (Швейцария) и «Монпелье» (Франция) были заинтересованы в приобретении новичка ЦСКА, полузащитника Сидахмеда Айсауи. Но 19-летний алжирец выбрал перейти в российский клуб, так как у армейцев есть серьезные планы на игрока.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Айсауи подписал контракт с ЦСКА на 2,5 года с возможностью продлить на еще два года.

В нынешнем сезоне 19-летний алжирец провел за резервную команду «УМС Алжир» десять матчей, в которых забил один гол и отметился пятью голевыми передачами.

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.