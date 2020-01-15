Клуб АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКА

Как уже сообщал «СЭ», форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев, который не полетел с самарцами на сбор в Турцию, в ближайшее время может перейти в ЦСКА.

Стороны уже обговорили детали сделки. Однако предметный интерес к футболисту сейчас проявляет еще и один клуб английской премьер-лиги. Ситуация может разрешиться на этой неделе. На сегодняшний день вариант с переходом Соболева в «Динамо» не рассматривается.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 18 матчей в чемпионате России, забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи. В списке бомбардиров РПЛ он уступает только Артему Дзюбе из «Зенита» (11).