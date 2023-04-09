Клотет ответил на вопрос, останется ли в «Торпедо» в случае вылета команды из РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Останетесь ли вы в «Торпедо», если команда покинет РПЛ?

— Я не думаю об этом. Все мои мысли только о следующей игре. Сосредоточен только на команде.

— Было ли для вас сложным решение приехать в Россию?

— Мне понравился проект команды. Я вижу, что он сложный, но интересный!

Клотет возглавил «Торпедо» 28 марта. После этого черно-белые проиграли в РПЛ «Ростову» (1:2) и одержали победу над «Факелом» (2:0), взяв три очка третий раз в сезоне.

После 22 матчей «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.