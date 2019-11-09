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Клинтон Нжи — о матче с «Рубином»: «Важная победа и отличная игра»

17:10
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Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи после победы над «Рубином» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата России обратился в своем Instagram к болельщикам московского клуба. Встреча прошла в Казани на стадионе «Центральный».

«Важная победа и отличная игра! Продолжаем работать дальше», — подписал фото Нжи.

В текущем сезоне 26-летний Нжи провел 10 матчей за «Динамо» и забил один гол.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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