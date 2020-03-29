Клементе Родригес: «У Черчесова не очень хороший характер»

Экс-защитник «Спартака» Клементе Родригес поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове. Ранее он возглавлял московскую команду.

— Я видел, что он иногда жестко относился к футболистам, — сказал аргентинец в подкасте Futbol Bajo Cero. — Когда он был тренером, результаты были не очень хорошими. Думаю, что у Черчесова не очень хороший характер, но каждый знает, как с этим справляться. Я никогда не создавал проблем и не попадал в неприятные ситуации. Видел, что происходит, но ничего не говорил. Я всегда очень уважительно относился к людям в клубе и старался вести себя профессионально на протяжении всей карьеры.