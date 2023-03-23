Клаудиньо — о вылете в Турцию: «Впервые использовал российский паспорт. Я — русский!»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от приезда в Турцию на игру с «Фенербахче» (2:2) по российскому паспорту.

«Сейчас я впервые на выезде использовал российский паспорт. Я — русский!» — приводит «Чемпионат» слова Клаудиньо.

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Фенербахче» прошел сегодня, 23 марта, в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Клаудиньо получил российский паспорт в феврале 2023 года.