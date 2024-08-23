Московское «Динамо» оштрафовано на 140 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московское «Динамо» по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) на 140 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика.

«По итогам матча 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов»: на первой минуте выбежал болельщик, это привело к остановке матча на 50 секунд. «Динамо» оштрафовано на 140 тысяч рублей за необеспечение безопасности, поставившей под угрозу лиц, находящихся на стадионе.

По встрече Кубка России «Динамо» — «Динамо» Махачкала. Перед матчем во время проверки 20 сотрудников КРС (Контрольно-распорядительная служба — Прим. «СЭ») не имели соответствующих удостоверений. Штраф 150 тысяч рублей. И скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики — штраф 40 тысяч рублей», — заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Эпизод с выбежавшим болельщиком произошел в первые минуты игры между «Динамо» и «Крыльями Советов». Фанат станцевал и пообщался с игроками, после чего его увели с поля.