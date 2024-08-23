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Московское «Динамо» оштрафовано на 140 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика

Константин Белов
Корреспондент
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московское «Динамо» по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0) на 140 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика.

«По итогам матча 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов»: на первой минуте выбежал болельщик, это привело к остановке матча на 50 секунд. «Динамо» оштрафовано на 140 тысяч рублей за необеспечение безопасности, поставившей под угрозу лиц, находящихся на стадионе.

По встрече Кубка России «Динамо» — «Динамо» Махачкала. Перед матчем во время проверки 20 сотрудников КРС (Контрольно-распорядительная служба — Прим. «СЭ») не имели соответствующих удостоверений. Штраф 150 тысяч рублей. И скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики — штраф 40 тысяч рублей», — заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Эпизод с выбежавшим болельщиком произошел в первые минуты игры между «Динамо» и «Крыльями Советов». Фанат станцевал и пообщался с игроками, после чего его увели с поля.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Артур Григорьянц
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Зенит – Спартак
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24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
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Локомотив – Ростов
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Игорь Дивеев

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Манфред Угальде

Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 4
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Бителло

Динамо

 4
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Даниил Фомин

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