17:55 | Футбол — РПЛ

Классон и Вандерсон - в составе "Краснодара" на матч со "Спартаком"

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"Краснодар" объявил состав на матч 18-го тура премьер-лиги против "Спартак". С первых минут встречу начнут хавбеки Виктор Классон и Вандерсон.

Состав "Краснодара": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Каборе, Перейра  Вандерсон Масиэл, Сулейманов,  Классон.

Запасные: Синицын, Ещенко, Скопинцев, Стоцкий, Олссон, Ари.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров. "Краснодар" с 33 баллами располагается на 2-й строчке.

Спартак – Краснодар

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Как закончится матч 18-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар"?
5.2%
Крупной победой "Спартака"
31.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
21.1%
Результативной ничьей
4.7%
Нулевой ничьей
30.5%
Победой "Краснодара" с разностью в один-два мяча
6.6%
Крупной победой "Краснодара"
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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