Классон и Вандерсон - в составе "Краснодара" на матч со "Спартаком"

"Краснодар" объявил состав на матч 18-го тура премьер-лиги против "Спартак". С первых минут встречу начнут хавбеки Виктор Классон и Вандерсон.

Состав "Краснодара": Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Каборе, Перейра Вандерсон Масиэл, Сулейманов, Классон.

Запасные: Синицын, Ещенко, Скопинцев, Стоцкий, Олссон, Ари.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров. "Краснодар" с 33 баллами располагается на 2-й строчке.

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