23:02 | Футбол — РПЛ

Классный дриблинг и первый гол Смолова с ноября 2018-го. Видео

0
Обсудить

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов забил свой первый мяч с ноября 2018 года. Форвард сборной России отличился в игре 19-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0). Он забил второй гол железнодорожников на 80-й минуте. Это его пятый гол в сезоне.

Отметим, что в этой встрече Смолов также отметился голевой передачей.

Анжи - Локомотив

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ