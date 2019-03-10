Классный дриблинг и первый гол Смолова с ноября 2018-го. Видео

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов забил свой первый мяч с ноября 2018 года. Форвард сборной России отличился в игре 19-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0). Он забил второй гол железнодорожников на 80-й минуте. Это его пятый гол в сезоне.
Отметим, что в этой встрече Смолов также отметился голевой передачей.
📹 Федор Смолов забивает свой пятый гол в сезоне!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 10 марта 2019 г.
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