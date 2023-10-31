Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:47

Классен: «Беседы с психологом помогают переосмыслить отношение к происходящему, направить свои мысли на позитив»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Спартака» Леон Классен рассказал, что на его прогресс повлияли занятия с психологом.

«Не знаю, как точно назвать такого специалиста по-русски. Наверное, можно сказать, что у меня появился психолог, мой ментальный наставник, мотиватор. Общаемся по видеосвязи. Допустим, я не попадаю в заявку на матч. Раньше мог злиться на всех вокруг, кроме себя. Кипятился, копил негативные эмоции. Беседы с таким специалистом помогают переосмыслить отношение к происходящему, направить свои мысли на позитив. Грубо говоря, теперь лучше получается программировать себя перед тренировками на то, чтобы в любом случае выкладываться по максимуму. Раньше с этим было сложнее. Потому что порой думал: зачем убиваться, если все равно не выйду в матче? Теперь такого нет», — приводит пресс-служба клуба слова футболиста.

Классен перешел в «Спартак» в декабре 2021 года, подписав контракт с московской командой до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне 23-летний футболист провел 2 матча в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей, и 3 игры в FONBET Кубке России, где забил 2 гола.

Источник: https://spartak.com/media/news/116c37ef-140c-4a44-bc5a-f98cd8ca037a
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
0
Читайте также
Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея
Лионель Месси остается лучшим футболистом мира почти 20 лет
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Корнеев считает, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне: «Прыгнули выше головы»
В «Спартаке» ответили на вопрос об обращении в ЭСК РФС по итогам матча с «Факелом»
Коваленко опроверг слухи об уходе из «Зенита»: «Это бред!»
Ринат Билялетдинов: «Для Файзуллаева начинается самое сложное»
Ринат Билялетдинов: «ЦСКА — обескровленный? Громко сказано»
Черчесов – о «Спартаке»: «Клубу надо понять, куда он идет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» рассказали, что с пониманием относятся к травмам игроков в сборной России

Бителло объяснил, почему его называют русским Неймаром
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости