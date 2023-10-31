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Сегодня, 14:40

В «Динамо» рассказали, что с пониманием относятся к травмам игроков в сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что в московском клубе с пониманием относится к травмам игроков, которые они получают в товарищеских матчах сборной России.

«Фомин — достойный игрок сборной России, старается, играет. Как мы можем ему препятствовать? С пониманием относимся к травмам в сборной. У нас не только форма, посмотрите, сколько всяких коллабораций с мерчом, мы пригласили представителей семьи Льва Яшина на матч с «Уралом». Мы очень серьезно относимся к личности нашего самого великого спортсмена. Для нас это большая дата, день рождения Льва Яшина всегда стараемся оформить максимально торжественно», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

После 13 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/19159063
Даниил Фомин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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