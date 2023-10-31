В «Динамо» рассказали, что с пониманием относятся к травмам игроков в сборной России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что в московском клубе с пониманием относится к травмам игроков, которые они получают в товарищеских матчах сборной России.

«Фомин — достойный игрок сборной России, старается, играет. Как мы можем ему препятствовать? С пониманием относимся к травмам в сборной. У нас не только форма, посмотрите, сколько всяких коллабораций с мерчом, мы пригласили представителей семьи Льва Яшина на матч с «Уралом». Мы очень серьезно относимся к личности нашего самого великого спортсмена. Для нас это большая дата, день рождения Льва Яшина всегда стараемся оформить максимально торжественно», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

После 13 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).