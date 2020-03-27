Кисляк хочет вернуться в Россию и «готов пешком идти» в «Рубин»

Полузащитник «Динамо» из Бреста Сергей Кисляк заявил о желании вернуться в российский чемпионат. Хавбек с 2011 по 2016 год выступал в «Рубине» (полгода провел на правах аренды «Краснодаре»). Всего в РПЛ он отыграл 78 матчей и забил 4 мяча.

— Понятно, что я мог провести больше игр и больше запомниться, но я считаю, что тогда была сумасшедшая конкуренция, — цитирует «Бизнес Online» Кисляка. — Особенно в первые годы, как я пришел и было мне тогда 23 — 24 года. Какой-то шанс мне Курбан Бекиевич предоставлял, где-то я им сразу не воспользовался. Хотелось, конечно, сыграть больше, но я считаю, что это был неплохой момент. Я провел все-таки эти игры и считаю, что их нормальное количество.

— Если появится реальный вариант в чемпионате России, будете рассматривать?

— Ну конечно, однозначно, потому что чемпионат очень хорошего качества и он интересный. Намного сильнее.

— У «Рубина» сейчас есть дефицит игроков на вашей позиции...

— Я бы с удовольствием. Пешком пошел бы (смеется).