Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» высказался в адрес защитника Дмитрия Скопинцева. Он считает, что Скопинцев — работяга, который будет выкладываться на каждой тренировке.

— Сколько всего новичков хотелось бы взять?

— Мы изначально рассматривали три позиции — фланг обороны, нападение и центральную зону. Первую закрыли, приобретя Скопинцева. По второй вам уже рассказал, по третьей тоже ведутся переговоры, но здесь еще сложнее, чем с форвардом.

— Оправдывает ли ожидания Скопинцев?

— Диму я знаю давно, тренировал его в динамовской академии. Это работяга, который будет выкладываться на каждой тренировке, слушает, что ему говорят. Единственное — нужно донести до него, что требуется в тактическом плане. Это уже моя работа. Все будет нормально.

— Последние годы Скопинцев действовал слева в полузащите или по всему флангу. С «Заглембе» он играл слева в обороне. Именно там его видите в первую очередь?

— Да. Но в то же время понимаем, что он универсален, может разнообразить наши атакующие действия. Эти сборы как раз и покажут, на какой позиции Дима принесет больше пользы. Плюс Скопинцев еще должен выиграть конкуренцию у других футболистов команды. Все стараются себя проявить. Кто заслужит место в составе, тот и будет играть.

— Осенью на острие атаки мы привыкли видеть Игбуна. Почему против поляков он вышел за второй состав, а за первый сыграл Нжи?

— Во-первых, пока все эти разделения условны. Просто ориентировались на конец года, не стали почти ничего менять. Но это не стартовый состав и запасные. Все начинается с чистого листа. Каждый на общих основаниях претендует на место в «старте». Во-вторых, нам хотелось посмотреть, как Нжи будет выглядеть с первых минут. При мне Клинтон попал в стартовый состав только против «Рубина». С «Заглембе» была еще одна возможность показать свои сильные качества.

— Нжи в итоге сделал голевую передачу, а Игбун ответил хет-триком. Это достижение о чем-то говорит?

— Мы много работали с Сильвестром, разговаривали. И перед встречей с поляками на теории еще раз обратили внимание на плюсы и минусы, которые есть. Игбуна просим активнее действовать в штрафной площади при фланговых прострелах. В прошлом году он не всегда шел на завершение, хотя позиция предполагает. Против «Заглембе» как раз выполнил то, о чем договаривались. Это положительный момент, поскольку форвард убедился, что наши пожелания имеют под собой основание. Мы рады за Слая, поздравили его. (Константин Алексеев)

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