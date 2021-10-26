Кирилл Новиков: «Не стал бы говорить, что «Нефтехимик» будет подпиткой для «Рубина»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал о целях и перспективах команды.

— С учетом того, что мы не можем себе позволить купить каких-либо игроков, мы как раз нацелены на то, чтобы находить талантливых молодых ребят или тех, у которых есть проблемы в других клубах, но мы видим потенциал, — сказал Новиков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Это наша первоочередная задача, с которой, как я считаю, мы справляемся. Если говорить, что мы будем подпиткой для «Рубина», я б не стал этого делать, потому что у нас хорошие отношения.

— Не вы подпиткой, а обратная история.

— Мы не ограничиваем себя только «Рубином». Мы ищем молодых, перспективных игроков. Знаю этот рынок, хорошо владею информацией по молодым ребятам. Есть «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». Мы этот рынок очень хорошо изучаем, и, я считаю, это нашим преимуществом над другими командами.

«Нефтехимик» после 19 туров занимает третье место в ФНЛ, имея в активе 36 очков.