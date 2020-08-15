Кирилл Новиков: «Почему Филипп не в стартовом составе? У нас хорошая конкуренция»
15:27
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».
— Почему Филипп не проходит в стартовый состав?
— У нас хорошая конкуренция, мы исходим из того, как футболисты выглядят в тренировочном процессе и игре. По прошлому матчу претензий ни к кому не было, что-либо менять мы не стали.
— Насколько скрупулезно готовились к матчу с «Ротором»?
— Мы посмотрели последние 4 игры команды, включая подготовительные к чемпионату. Мы готовы к обеим схемам, по которым играет «Ротор», здесь сюрпризов не будет. Нам важно сыграть в свою игру, быструю, с атакующим уклоном, внимательно действовать в обороне и не позволять «Ротору» совершать контратаки.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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