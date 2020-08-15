Кирилл Новиков: «Почему Филипп не в стартовом составе? У нас хорошая конкуренция»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

— Почему Филипп не проходит в стартовый состав?

— У нас хорошая конкуренция, мы исходим из того, как футболисты выглядят в тренировочном процессе и игре. По прошлому матчу претензий ни к кому не было, что-либо менять мы не стали.

— Насколько скрупулезно готовились к матчу с «Ротором»?

— Мы посмотрели последние 4 игры команды, включая подготовительные к чемпионату. Мы готовы к обеим схемам, по которым играет «Ротор», здесь сюрпризов не будет. Нам важно сыграть в свою игру, быструю, с атакующим уклоном, внимательно действовать в обороне и не позволять «Ротору» совершать контратаки.