Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Кирилл Новиков: «Как остановить «Зенит» в РПЛ»? Они сами себя останавливают»

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков назвал тройку лучших футболистов РПЛ первой части текущего сезона.

«Тюкавин, Угальде и Кордоба. Три нападающих выделяются на фоне всех остальных. Они на виду, забивают, создают моменты.

Как остановить «Зенит»? Их не надо останавливать, они сами это сделали. Есть группа команд, которая претендует на чемпионство. Каждый клуб не показывает, что он значительно сильнее остальных. У всех шансы равны. Те, кто без осечек пройдет вторую часть сезона, та команда и станет чемпионом. Не удивлюсь любой команде в верхней части таблицы, которая выиграет РПЛ. «Зенит» начал мощно, а потом стал выглядеть хуже. Сейчас это не та команда, которая безоговорочно станет чемпионом. Хотя возможности и уровень игроков соответствуют чемпионским амбициям», — сказал Новиков «РБ Спорт».

После 18 туров лучшим бомбардиром чемпионата России является нападающий «Спартака» Манфред Угальде. На его счету 15 мячей и две результативные передачи.

Лидером РПЛ является «Краснодар» (39 очков), на втором месте идет «Зенит» (39, уступает по дополнительным показателям), а на третьем — «Спартак» (37).

Источник: РБ Спорт
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Зенит
Кирилл Новиков
Читайте также
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Полицейские установили личности снявших штаны возле храма Спаса на Крови подростков
СМИ сообщили о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа после выборов
UFC 311 с боем Махачева и Умара Нурмагомедова пройдет в США
Биатлонист Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а невостребованные у себя на родине иностранцы возглавляют наши команды»
Юран — о легионерах: «Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки... У нас должно появиться самоуважение»
Зачистка в «Спартаке». Кого возьмет «Зенит»? Онлайн-таблица трансферов РПЛ
Источник: «Ботафого» заплатит «Зениту» 15 миллионов евро за трансфер Вендела
В агентстве Сантоса опровергли информацию о переговорах с «Гремио»
«Зенит» подпишет Луиса Энрике из «Ботафого» за 35 миллионов евро
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Юран — о легионерах: «Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки... У нас должно появиться самоуважение»

Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а невостребованные у себя на родине иностранцы возглавляют наши команды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости