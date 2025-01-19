Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а невостребованные у себя на родине иностранцы возглавляют наши команды»

Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» выразил недовольство работой иностранных специалистов в России.

«Российские тренеры сидят без работы, а невостребованные у себя на родине иностранцы возглавляют наши команды. Пока мы сами не сделаем выводы, так и будет продолжаться», — сказал Юран «СЭ».

Пследней командой, которой руководил 55-летний Юран был «Пари НН» в сезоне- 2023/24.