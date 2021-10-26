Кирилл Новиков: «Как только тренер подписывает контракт, он должен быть готов к увольнению»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков ответил на вопрос о том, как на него повлияло увольнение из «Динамо».

«Сложный вопрос. Ответа за такой короткий срок я вам не дам. Могу сказать одно: как только тренер подписывает контракт, он должен быть готов к тому, что следующим шагом будет его увольнение. Любой тренер к этому готов, ничего страшного в этом нет. Главное — среагировать правильно. Это не должно быть для тебя ударом, что все кончилось, что все плохо. Это определенный вызов доказать, что ты хороший тренер, ты можешь работать на этом уровне, и поскорей вернуться на уровень премьер-лиги», — сказал Новиков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Новиков возглавлял «Динамо» с ноября 2019 по сентябрь 2020 года. С 13 января 2021 года специалист работает в «Нефтехимике».