Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, ныне возглавляющий «Нефтехимик», поделился мнением о выступлении московского клуба.

«В преддверии юбилея будет важно провести этот сезон достаточно качественно, что сейчас и происходит. И уже после окончания текущего сезона провести его анализ, укрепить те позиции, которые тренерский штаб посчитает нужным, и двигать вперед. Главное, что сейчас отличает «Динамо» от других московских клубов — это порядок, порядок в первую очередь в руководстве клуба, которое четко знает, что они хотят. Они прикладывают максимальные усилия для того, чтобы было движение вперед. Если мы возьмем сейчас «Локомотив», «Спартак», перестройку в ЦСКА, там я этого не вижу. В чем преимущество сейчас «Динамо», это порядок на всех этажах. И это очень важно», — сказал Новиков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Новиков возглавлял «Динамо» с ноября 2019 по сентябрь 2020 года. С 13 января 2021 года специалист работает в «Нефтехимике».

«Динамо» после 12 матчей занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.