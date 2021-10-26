Новиков: «У Юшина есть данные, чтобы стать хорошим игроком в РПЛ»

Главный тренер «Нефтехимик» Кирилл Новиков поделился мнением об игре форварда Александра Юшина, который является лучшим бомбардиром ФНЛ.

«Мы видим большой потенциал Саши, в этом году он начал его использовать. У Юшина есть очень хорошие данные для того, чтобы стать довольно-таки хорошим игроком не только на уровне ФНЛ, но и на уровне премьер-лиги. Но к этому тоже нужно идти. Тот успех, который у него сейчас есть, большое количество забитых мячей, главное, чтобы не вскружило голову.

Этот момент важный и для него, и для меня как для тренера. Этот всплеск может им и остаться, важно — не допустить этого. Он совершенно точно обладает качествами нападающего высокого уровня, это совершенно точно. Хороший удар с обеих ног, голевое чутье», — сказал Новиков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне 26-летний россиянин забил 15 голов в 19 матчах ФНЛ.

«Нефтехимик» после 19 туров занимает третье место в ФНЛ, имея в активе 36 очков.