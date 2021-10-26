Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Новиков: «У Юшина есть данные, чтобы стать хорошим игроком в РПЛ»

04:40
Теги:

Главный тренер «Нефтехимик» Кирилл Новиков поделился мнением об игре форварда Александра Юшина, который является лучшим бомбардиром ФНЛ.

«Мы видим большой потенциал Саши, в этом году он начал его использовать. У Юшина есть очень хорошие данные для того, чтобы стать довольно-таки хорошим игроком не только на уровне ФНЛ, но и на уровне премьер-лиги. Но к этому тоже нужно идти. Тот успех, который у него сейчас есть, большое количество забитых мячей, главное, чтобы не вскружило голову.

Этот момент важный и для него, и для меня как для тренера. Этот всплеск может им и остаться, важно — не допустить этого. Он совершенно точно обладает качествами нападающего высокого уровня, это совершенно точно. Хороший удар с обеих ног, голевое чутье», сказал Новиков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне 26-летний россиянин забил 15 голов в 19 матчах ФНЛ.

«Нефтехимик» после 19 туров занимает третье место в ФНЛ, имея в активе 36 очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Самый перспективный российский юниор, похоже, бросил биатлон. И правильно сделал
В МИД РФ удивились результатам исследования США о «Гаванском синдроме»
0