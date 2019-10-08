Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Специалист с мая руководит молодежной командой «Динамо». Под его руководством бело-голубые лидируют в первенстве молодежек РПЛ.

С сегодняшнего дня Новиков будет совмещать две должности.

38-летний Новиков — воспитанник академии клуба, сын Александра Новикова, рекордсмена «Динамо» по проведенным матчам.

— Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой, — сказал гендиректор «Динамо» Юрий Белкин. — Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы.

— Прежде всего благодарен клубу за доверие и поступившее предложение. Прекрасно отдаю себе отчет в том, какую ответственность беру на себя, — подчеркнул Новиков. — Не собираюсь делать никаких скидок на приставку «и.о.». Моя задача — добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей.



Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции. С «молодежкой» у нас тоже не сразу появились победы, и я знаю с какими сложностями сопряжено строительство команды обновленным составом. Нагрузка сейчас вырастет многократно, но я этому только рад, ведь есть возможность попробовать свои силы на уровне премьер-лиги. Первоочередная задача — наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед.

«Динамо» после 12 туров набрало 10 очков и занимает предпоследнее место в таблице РПЛ После поражения в предыдущей игре от «Оренбурга» (0:2) в отставку с поста главного тренера подал Дмитрий Хохлов.

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