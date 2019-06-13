Кирилл Кокорин выступил на суде с последним словом

Брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл выступил с речью на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде по апелляции на решение Пресненского суда по делу об участии в двух драках в центре столицы осенью 2018-го. Он также объяснил судье, почему у него было хорошее настроение.

– Я позитивный человек. От этого много плюсов... Это плохая история, мы признали, что сделали. И мы столько раз извинялись. Только не знаю, нужны ли эти извинения потерпевшим. Не знаю, воспринимают они их или нет. Хотелось бы попасть домой. Здесь есть СМИ. Напишите благодарность тем, кто нас поддерживал все это время, – сказал Кирилл Кокорин. (Александр Рогулев)

Ранее 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина​ и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Как Мосгорсуд рассматривал апелляции Кокорина и Мамаева, Live