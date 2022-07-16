ЦСКА — «Урал»: пенальти назначен правильно. Почему не удален вратарь гостей?

На 63-й минуте матча 1-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» арбитр Виталий Мешков принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей за фол их вратаря Ильи Помазуна. При этом судья не удалил голкипера, лишившего соперника явной возможности забить гол. Почему так произошло?

ЦСКА — «Урал». Фото ТАСС

По мнению Мешкова, Помазун попытался сыграть в мяч — выбить его рукой. При такой оценке эпизода арбитр в соответствии с правилами игры ограничился вынесением предупреждения.