ЦСКА — «Урал»: пенальти назначен правильно. Почему не удален вратарь гостей?
На 63-й минуте матча 1-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» арбитр Виталий Мешков принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей за фол их вратаря Ильи Помазуна. При этом судья не удалил голкипера, лишившего соперника явной возможности забить гол. Почему так произошло?
ЦСКА — «Урал».
Фото ТАСС
По мнению Мешкова, Помазун попытался сыграть в мяч — выбить его рукой. При такой оценке эпизода арбитр в соответствии с правилами игры ограничился вынесением предупреждения.
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|
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|0
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|Динамо
|0
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|0
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|0
|
15
|Ростов
|0
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|0
|0
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|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
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|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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Александр Долгов
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|Ж
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Кирилл Боженов
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|1
|0
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Рамазан Гаджимурадов
Урал
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|1
|
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ЦСКА
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