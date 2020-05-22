Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал об утечках информации о будущем назначении Марко Николича в клуб. На этом посту он сменил Юрия Семина.

— Это свойство футбольного сообщества. Я не думаю, что это было движение какое-то, чтобы сделать больно Юрию Павловичу либо клубу. Думаю, это обычная попытка собрать клики. То, что я не люблю и называю хайпожорством. Так получилось.

Удержать информацию сложно. Мы над этим работаем очень серьезно. Я думаю, что мы здесь многое поменяем в недалеком будущем.