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Кикнадзе — о «хайпожорстве» и утечках информации о назначении Николича

12:55
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Владимиру Стогниенко для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал об утечках информации о будущем назначении Марко Николича в клуб. На этом посту он сменил Юрия Семина.

— Это свойство футбольного сообщества. Я не думаю, что это было движение какое-то, чтобы сделать больно Юрию Павловичу либо клубу. Думаю, это обычная попытка собрать клики. То, что я не люблю и называю хайпожорством. Так получилось.

Удержать информацию сложно. Мы над этим работаем очень серьезно. Я думаю, что мы здесь многое поменяем в недалеком будущем.

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