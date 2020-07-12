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Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит «Локомотив»

12 июля 2020, 21:30
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками. Функционер рассказал, кого клуб рассматривал в качестве замены Юрию Семину на пост главного тренера.

— Почему не рассматривали на должность главного тренера российских специалистов: Карпина, Евсеева, — спрашивает болельщик.

— Евсеев был в списке, — отвечает Кикнадзе.

— Слуцкий?

— Слуцкого — не было, а Евсеев был.

— С Евсеевым не получилось из-за его контракта с «Уфой»?

— Нет, в силу разных обстоятельств. Я не исключаю, что в дальнейшем Вадик может появиться. (Севастиан Терлецкий)

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