Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками. Функционер рассказал, кого клуб рассматривал в качестве замены Юрию Семину на пост главного тренера.

— Почему не рассматривали на должность главного тренера российских специалистов: Карпина, Евсеева, — спрашивает болельщик.

— Евсеев был в списке, — отвечает Кикнадзе.

— Слуцкий?

— Слуцкого — не было, а Евсеев был.

— С Евсеевым не получилось из-за его контракта с «Уфой»?

— Нет, в силу разных обстоятельств. Я не исключаю, что в дальнейшем Вадик может появиться. (Севастиан Терлецкий)