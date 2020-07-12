Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит «Локомотив»
12 июля 2020, 21:30
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками. Функционер рассказал, кого клуб рассматривал в качестве замены Юрию Семину на пост главного тренера.
— Почему не рассматривали на должность главного тренера российских специалистов: Карпина, Евсеева, — спрашивает болельщик.
— Евсеев был в списке, — отвечает Кикнадзе.
— Слуцкий?
— Слуцкого — не было, а Евсеев был.
— С Евсеевым не получилось из-за его контракта с «Уфой»?
— Нет, в силу разных обстоятельств. Я не исключаю, что в дальнейшем Вадик может появиться. (Севастиан Терлецкий)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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