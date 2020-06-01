«Кикнадзе не имел права за моей спиной настраивать игроков против тренера». Семин уличил гендиректора «Локо» в двуличии

Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, сказал, что для гендиректора клуба Василия Кикнадзе важны только личные интересы.

— Во время подготовки к весенней части сезона в Катаре Кикнадзе еще больше, чем раньше, удивил меня с негативной стороны, — сказал Семин. — Он говорит, что для него главное — клуб. Нет, только свои интересы! Кикнадзе не имел права за моей спиной разговаривать с игроками и в какой-то мере настраивать их против тренера.

— И такое было?

— Да. Ставлю футболиста в стартовый состав, готовлю его к следующему этапу работы, целиком и полностью на него рассчитываю. А генеральный директор подходит к нему и говорит: «Давай так. Ты уходишь, а мы тебе отдаем половину зарплаты за оставшийся срок контракта».

Я же не слепой, всю ситуацию вижу. Это что вообще — такая работа на результат? Фамилию называть не буду, потому что футболист по-прежнему в команде и очень хорошо провел первые весенние матчи. Но очень благодарен всем игрокам за то, что в раздевалке у нас была идеальная, чисто рабочая атмосфера. Все, что в ней происходило, там и оставалось. А все, что было за ее пределами, — это сплошные интриги.

Я работал во многих командах и никогда в жизни не видел, чтобы группа руководителей работала против результата. А сейчас увидел. Какие бы у нас ни сложились сложные взаимоотношения с Геркусом, он всегда был за результат. В отличие от тех, кто пришел ему на смену.

Полностью первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива» — здесь