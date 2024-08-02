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Ленини: «Для «Краснодара» приоритет в Кубке России и в РПЛ — победить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини рассказал, что для клуба в приоритете — чемпионат России или FONBET Кубок страны.

«Что для команды в приоритете? Вне зависимости от того, чемпионат это или Кубок, всегда у нас приоритет — выложиться полностью на поле, победить», — приводит слова Ленини «РБ Спорт».

«Краснодар» в РПЛ дважды сыграл вничью — с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0). В Кубке России «быки» обыграли ЦСКА (1:0) в 1-м туре группового турнира пути РПЛ.

В 3-м туре РПЛ «Краснодар» на выезде встретится с «Факелом». Игра пройдет 4 августа.

Источник: РБ Спорт
Кубок России
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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