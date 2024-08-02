Радченко: «Ростов» сделает все, чтобы отобрать у «Зенита» очки»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ.

«Принципиальный матч, мне кажется, для Карпина в первую очередь. «Зенит» — отличный раздражитель, чемпион. Мы и в предыдущих сезонах видели, как непросто проходили матчи с «Ростовом». И в Кубке мы видели ротацию в матче «Ростова», потому что они очень серьезно готовятся к этой встрече. На данный момент «Зенит» — самая укомплектованная команда РПЛ. Но время еще есть, и приобретения у конкурентов будут. Фаворит этого матча — «Зенит». Но «Ростов» сделает все, чтобы отобрать у «Зенита» очки, и матч будет непростой», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

«Зенит» в двух турах РПЛ набрал шесть очков. Матч против «Ростова» пройдет в субботу, 3 августа.