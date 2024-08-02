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Сегодня, 12:48

Радченко: «Ростов» сделает все, чтобы отобрать у «Зенита» очки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ.

«Принципиальный матч, мне кажется, для Карпина в первую очередь. «Зенит» — отличный раздражитель, чемпион. Мы и в предыдущих сезонах видели, как непросто проходили матчи с «Ростовом». И в Кубке мы видели ротацию в матче «Ростова», потому что они очень серьезно готовятся к этой встрече. На данный момент «Зенит» — самая укомплектованная команда РПЛ. Но время еще есть, и приобретения у конкурентов будут. Фаворит этого матча — «Зенит». Но «Ростов» сделает все, чтобы отобрать у «Зенита» очки, и матч будет непростой», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

«Зенит» в двух турах РПЛ набрал шесть очков. Матч против «Ростова» пройдет в субботу, 3 августа.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
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Солтмурад Бакаев

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Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

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П
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Динамо

 4
Маркус Вендел

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 4
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Зенит

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И К Ж
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