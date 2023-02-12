Кевин Кураньи: «Надеюсь «Динамо» закончит чемпионат на втором месте»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, что думает о перспективах московского клуба на вторую часть сезона в РПЛ.

«Надеюсь, игроки отлично проведут сборы, а «Динамо» закончит чемпионат на втором месте. Но верю и в первое, ха-ха!» — приводит Sport24 слова бывшего игрока бело-голубых.

По итогам 17 туров «Динамо» занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Лидером является «Зенит» с 42 очками.