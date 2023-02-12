Экс-форвард сборной Франции Синама-Понголь: «Моя семья живет в России. Люблю Москву!»

Бывший нападающий сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь в интервью «СЭ» поделился эмоциями от возвращения в Россию.

«Всегда хорошо чувствую себя в России. Нас очень тепло приняли люди — фанаты, организаторы. Приятно возвращаться на Кубок легенд. Моя семья живет в России, так что мне еще проще замечательно проводить здесь время. Я приехал в Россию 30 января, пробыл тут почти две недели и пробуду еще неделю. Поездка помогает отвлечься от работы и всего-всего. Здесь великолепная атмосфера, люблю Москву. Эта поездка помогает мне перезагрузиться, быть вдали от рутины. Плюс здесь я играю со старыми приятелями, наслаждаюсь футболом. Вспоминаю все. В «Ростове» было хорошо. Победа в 2014 году в Кубке России над «Краснодаром» — определенно мой лучший опыт, лучшее воспоминание», — сказал Синама-Понголь «СЭ».

Французский форвард выступал в России с 2012 по 2014 год, забив 2 мяча в 18 встречах.