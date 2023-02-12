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Экс-форвард сборной Франции Синама-Понголь: «Моя семья живет в России. Люблю Москву!»

Синама-Понголь поделился эмоциями от возвращения в Россию
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь в интервью «СЭ» поделился эмоциями от возвращения в Россию.

«Всегда хорошо чувствую себя в России. Нас очень тепло приняли люди — фанаты, организаторы. Приятно возвращаться на Кубок легенд. Моя семья живет в России, так что мне еще проще замечательно проводить здесь время. Я приехал в Россию 30 января, пробыл тут почти две недели и пробуду еще неделю. Поездка помогает отвлечься от работы и всего-всего. Здесь великолепная атмосфера, люблю Москву. Эта поездка помогает мне перезагрузиться, быть вдали от рутины. Плюс здесь я играю со старыми приятелями, наслаждаюсь футболом. Вспоминаю все. В «Ростове» было хорошо. Победа в 2014 году в Кубке России над «Краснодаром» — определенно мой лучший опыт, лучшее воспоминание», — сказал Синама-Понголь «СЭ».

Французский форвард выступал в России с 2012 по 2014 год, забив 2 мяча в 18 встречах.

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ФК Ростов
Флоран Синама-Понголь
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Филипе Силва Малком

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П
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