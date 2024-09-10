Кержаков об уходе из «Кайрата»: «Для меня есть недопустимые вещи — и в жизни, и в работе»

Бывший главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков объяснил, почему покинул пост в клубе из Казахстана.

«Для меня есть недопустимые вещи — и в жизни, и в работе. Когда грань перейдена, я делаю определенные выводы», — цитирует Кержакова Спортс.

«Кайрат» объявил об уходе Кержакова 3 сентября. Россиянин возглавлял «Кайрат» с мая. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и трижды уступила.

4 сентября руководитель «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью «СЭ» рассказал о причинах ухода Кержакова.