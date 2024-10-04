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Судейство

Сегодня, 14:57

Буланову снова дали матч «Зенита». При этом судьей ошибочно не удален Тормена

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в матче 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (2:0) был ошибочно не удален краснодарец Витор Тормена. В состав судейской бригады входили Алексей Сухой (судья), Артем Чистяков (ВАР) и Евгений Буланов (АВАР).

Витор и&nbsp;Лусиано Гонду. Вердикт ЭСК: фол Тормены на Лусиано — удаление! «Зенит» должен был играть в большинстве с 14-й минуты

Все они, несмотря на случившееся, получили очередные назначения. Невероятно, но Буланова как АВАР снова отправили на игру с участием зенитовцев — «Зенит» — «Оренбург». Кроме того, он будет работать как ВАР на встрече «Локомотив» — «Крылья Советов». А Чистяков будет на ней судьей. У Сухого в качестве ВАР игра «Рубин» — «Ахмат».

При этом к судейству матчей чемпионата России и Кубка допущены почти три десятка рефери, а с теми, кто может работать как ВАР, АВАР и резервный, их еще больше. То есть выбор есть. Кроме Буланова некому судить матч в Санкт-Петербурге — почему сделано такое назначение?

Или же он в игре в Краснодаре высказался за удаление Тормены? Это можно узнать, только прослушав аудиозапись переговоров судей. Но у нас, в отличие от Испании и Англии, такие аудиозаписи не публикуются. В любом случае не соблюден принцип неповторяемости, не говоря уже о том, что бригада (или хотя бы Сухой) не понесла никакого наказания.

То же самое относится к Владиславу Безбородову и Павлу Шадыханову, работавшим как ВАР и судья на кубковой игре «Ахмат» — «Краснодар» (3:0), в которой ошибочно не назначен пенальти в ворота гостей. Безбородов не помог исправить ошибку рефери — получил назначение на дерби «Динамо» — ЦСКА. А сам Шадыханов в 11-м туре будет работать в ВАР-центре. Его назначили АВАР на игру «Акрон» — «Пари НН».

При этом наказаны и не получили назначений Сергей Чебан, Евгений Турбин, Вера Опейкина и Рафаэль Шафеев. С последним ситуация странная — он остается без работы уже два месяца. Никаких сообщений о его дальнейшей судьбе нет, появляются только слухи о возможных действиях в отношении этого арбитра.

РПЛ
ФК Зенит
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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