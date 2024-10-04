Буланову снова дали матч «Зенита». При этом судьей ошибочно не удален Тормена
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в матче 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (2:0) был ошибочно не удален краснодарец Витор Тормена. В состав судейской бригады входили Алексей Сухой (судья), Артем Чистяков (ВАР) и Евгений Буланов (АВАР).
Все они, несмотря на случившееся, получили очередные назначения. Невероятно, но Буланова как АВАР снова отправили на игру с участием зенитовцев — «Зенит» — «Оренбург». Кроме того, он будет работать как ВАР на встрече «Локомотив» — «Крылья Советов». А Чистяков будет на ней судьей. У Сухого в качестве ВАР игра «Рубин» — «Ахмат».
При этом к судейству матчей чемпионата России и Кубка допущены почти три десятка рефери, а с теми, кто может работать как ВАР, АВАР и резервный, их еще больше. То есть выбор есть. Кроме Буланова некому судить матч в Санкт-Петербурге — почему сделано такое назначение?
Или же он в игре в Краснодаре высказался за удаление Тормены? Это можно узнать, только прослушав аудиозапись переговоров судей. Но у нас, в отличие от Испании и Англии, такие аудиозаписи не публикуются. В любом случае не соблюден принцип неповторяемости, не говоря уже о том, что бригада (или хотя бы Сухой) не понесла никакого наказания.
То же самое относится к Владиславу Безбородову и Павлу Шадыханову, работавшим как ВАР и судья на кубковой игре «Ахмат» — «Краснодар» (3:0), в которой ошибочно не назначен пенальти в ворота гостей. Безбородов не помог исправить ошибку рефери — получил назначение на дерби «Динамо» — ЦСКА. А сам Шадыханов в 11-м туре будет работать в ВАР-центре. Его назначили АВАР на игру «Акрон» — «Пари НН».
При этом наказаны и не получили назначений Сергей Чебан, Евгений Турбин, Вера Опейкина и Рафаэль Шафеев. С последним ситуация странная — он остается без работы уже два месяца. Никаких сообщений о его дальнейшей судьбе нет, появляются только слухи о возможных действиях в отношении этого арбитра.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1