Буланову снова дали матч «Зенита». При этом судьей ошибочно не удален Тормена

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС определила, что в матче 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (2:0) был ошибочно не удален краснодарец Витор Тормена. В состав судейской бригады входили Алексей Сухой (судья), Артем Чистяков (ВАР) и Евгений Буланов (АВАР).

Все они, несмотря на случившееся, получили очередные назначения. Невероятно, но Буланова как АВАР снова отправили на игру с участием зенитовцев — «Зенит» — «Оренбург». Кроме того, он будет работать как ВАР на встрече «Локомотив» — «Крылья Советов». А Чистяков будет на ней судьей. У Сухого в качестве ВАР игра «Рубин» — «Ахмат».

При этом к судейству матчей чемпионата России и Кубка допущены почти три десятка рефери, а с теми, кто может работать как ВАР, АВАР и резервный, их еще больше. То есть выбор есть. Кроме Буланова некому судить матч в Санкт-Петербурге — почему сделано такое назначение?

Или же он в игре в Краснодаре высказался за удаление Тормены? Это можно узнать, только прослушав аудиозапись переговоров судей. Но у нас, в отличие от Испании и Англии, такие аудиозаписи не публикуются. В любом случае не соблюден принцип неповторяемости, не говоря уже о том, что бригада (или хотя бы Сухой) не понесла никакого наказания.

То же самое относится к Владиславу Безбородову и Павлу Шадыханову, работавшим как ВАР и судья на кубковой игре «Ахмат» — «Краснодар» (3:0), в которой ошибочно не назначен пенальти в ворота гостей. Безбородов не помог исправить ошибку рефери — получил назначение на дерби «Динамо» — ЦСКА. А сам Шадыханов в 11-м туре будет работать в ВАР-центре. Его назначили АВАР на игру «Акрон» — «Пари НН».

При этом наказаны и не получили назначений Сергей Чебан, Евгений Турбин, Вера Опейкина и Рафаэль Шафеев. С последним ситуация странная — он остается без работы уже два месяца. Никаких сообщений о его дальнейшей судьбе нет, появляются только слухи о возможных действиях в отношении этого арбитра.