«Крылья Советов» — «Акрон»: голу Дзюбы предшествовал фол Эшковала

На 9-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Акрон» судья Евгений Кукуляк ошибочно не квалифицировал действия Родриго Эшковала как нарушение правил.

При выполнении гостями углового удара, когда мяч еще не вошел в игру, футболист «Акрона» толкнул рукой Гленна Бейла и уронил соперника на газон.

Рефери смотрел на этих игроков, но не стал реагировать. После этого был выполнен стандарт — и Дзюба открыл счет.