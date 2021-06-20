Кержаков рассказал о задачах в «Нижнем Новгороде»

Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал в интервью «СЭ» о перспективах клуба в РПЛ.

— Какой будет трансферная кампания? Уже есть понимание, кто придет? Будут ли какие-то игроки с именем и опытом выступлений в РПЛ?

— Работа в этом направлении ведется. На сборе есть несколько футболистов на просмотре, с несколькими игроками подписывается контракт. Трансферами занимается не только тренер. В клубе есть трансферный комитет, в который вхожу и я в том числе. В нем принимаются коллегиальные решения, обсуждается каждый день много футболистов.

Но нужно понимать, что «Нижний Новгород» — это теперь клуб премьер- лиги, и всем хочется, чтобы в команде были футболисты, которые могут достойно выступать на таком уровне. Если будут какие-то приобретения, то это должны быть игроки, которые точно усилят команду.

— В новом сезоне главная цель — удержаться в премьер-лиге?

— Цели и задачи будут поставлены непосредственно перед сезоном. На встрече с губернатором мы обсуждали это лишь вскользь, было не так много времени. Но он сказал, что за некоторое время до начала чемпионата мы более обстоятельно поговорим и обсудим цели и задачи, которые будут стоять перед командой на сезон.

Кержаков возглавил «Нижний Новгород» 17 июня.

Полное интервью Александра Кержакова «СЭ» — читайте здесь